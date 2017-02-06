ألمانيا: إصابة خمسة أشخاص في حريق بمركز للاجئين

شعب بريس- وكالات

أصيب خمسة أشخاص إثر اندلاع حريق في مركز لاستقبال اللاجئين بمدينة باد هومبورغ بولاية هيسن غرب ألمانيا.

وأعلنت الشرطة بالولاية، اليوم الاثنين، أن الحريق اندلع في إحدى الحجرات بالطابق الأول في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إذ تم إنقاذ 83 شخصا من قاطني المبنى عبر سلالم خارجية ووسادات القفز.

وأشارت الشرطة إلى أن أحد القاطنين أصيب بجروح بليغة في رأسه بعدما أخفق في محاولة قفزه على إحدى هذه الوسادات، بينما أصيب الأربعة الآخرون باختناقات جراء الدخان الناجم عن الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى فيما تم نقل باقي قاطني المركز داخل إحدى الصالات الرياضية، حيث لم يعد المركز المحترق صالحا للسكن.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المستبعد أن تكون هناك خلفيات معادية للأجانب وراء الحريق، مضيفا أن هناك اشتباها في أن أحد قاطني المكرز أشعل النار في فراشه.

ChaabPressCom

الوسوم: الشرطة , حريق

