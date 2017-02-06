المغرب يودع تقريره الدوري الشامل لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف

محمد الفيلالي

كما كان متوقعا، فقد أودع المغرب في نهاية يناير تقريره الدوري الشامل الثالث حول وضعية حقوق الإنسان بالبلاد مند 2013 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وهو التقرير المحدث بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر سنة 2006 والذي تم على أساسه إحداث مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 دولة ويتم انتخاب الدول الأعضاء به لمدة 3 سنوات.

هذا التقرير الذي أعدته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان باسم الحكومة المغربية تم تحضيره بالتشاور مع مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان، التي تتبنى مقاربات ومواقف تعددية، وغطى التزامات المغرب فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذها على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والإجرائي للوفاء لها وتعامله مع الآليات المحدثة بمقتضى البروتوكولات الملحقة بتلك الاتفاقيات وتجاوبه كذلك مع التوصيات التي تلقاها بمناسبة مناقشة تقريره الثاني الشامل سنة 2012.

ومن المنتظر أن ينتقل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان الأستاذ المحجوب الهيبة إلى جنيف لمناقشة هذا التقرير ابتداء من 2 ماي المقبل.

وبالموازاة مع التقرير الحكومي، فإن الباب مفتوح للجمعيات الحقوقية كي تقدم تقريرا مضادا مشتركا.

وكان المغرب قد انتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير 2014 وتنتهي بحلول سنة 2017 الجارية. وكان انتخابه ضمن ممثلي المجموعة الإفريقية وقتئذ ب 163 صوتا ، بينما كان مطلوبا الحصول على أغلبية 97 صوتا فقط من 193، قد شكل صدمة للجزائر وجنوب إفريقيا اللذان كانا قد نزلا بكل ثقلهما، وبتحالفاتهما وأذنابهما، للحيلولة دون فوز المغرب بهذه التمثيلية القارية في مجلس له أهميته وباءت محاولتهما بالفشل. وكانت الصدمة أكبر بعدما صوت لفائدة المغرب عدد كبير من الدول الإفريقية رغم الضغط والابتزاز والحملات المسعورة.

ويمكن القول أن الانتصار الذي حققه المغرب في القمة 28 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا مؤخرا باستعادة المغرب لموقعه ولمكانته في الهيئة القارية والذي توجه الخطاب الذي استدعي الملك محمد السادس لإلقائه أمام رؤساء الدول الإفريقية ومن يمثلهم، قد بدأت معالمه تظهر عندما نال المغرب عددا كبيرا من أصوات الدول الإفريقية لفائدته كي يمثل قارته .

وكان نيل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان بين 2014 و 2016 محطة ثانية، إذ سبق للمغرب أن نال تلك العضوية أيضا بين 2006 و 2008 كعضو مؤسس وكممثل للمجموعة الإفريقية كذلك، وتولى خلال تلك المدة مهمة نائب رئيس المجلس.

ومن المؤكد أن المغرب سيتقدم أمام مجلس حقوق الإنسان هذه السنة معززا بحصيلة مشرفة، رغم وجود الخطر الإرهابي الذي سلك المغرب في محاربته مسلكا ذكيا، هذا بينما يعرف الجميع الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في البلد الجار الذي يتسابق جنرالاته على السيطرة على الحكم في ظل عجز الرئيس بوتفليقة عن الحركة والكلام والحكم، ويعرف الجميع حالة القمع والحصار والتلاعب بالمساعدات الدولية وتهريبها التي تعيشها مخيمات تندوف بتواطؤ مع مخابرات وعسكر الجزائر.

ورغم أن الفارق كبير بين المغرب والجزائر من حيث الإصلاحات والإنجازات والتعامل مع الآليات الأممية، وتسجيل تقدم مغربي كبير لا مقارنة بينه وبين الجمود لدى الجيران، فإن الجزائر ومسخريها لن يدخروا جهدا للتشويش بمناسبة مناقشة التقرير الدوري الشامل المغربي، خصوصا بعد الانتصار الذي حققه المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي، فالنظام الجزائري جعل من محاربة المغرب قضية حياة أو موت فيما يبدو، الشئ الذي يستدعي الرد بفضح الوضعية المتردية بالجزائر وإجراء المقارنة التي تصب في صالح المغرب.

ChaabPressCom

الوسوم: 2013 , 2014 , الجزائر , الحكومة , المغرب , الملك , الوطني , حقوق الإنسان , قضية , محمد السادس

