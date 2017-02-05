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مصرع 18 شخصا في حريق بصالة للتدليك بالصين

المصدر:  | 5 فبراير 2017 | حوادث |

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شعب بريس- متابعة

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن حريقا شب اليوم الأحد في قاعة للتدليك شرق البلاد أسفر عن مصرع 18 شخصا على الأقل وإصابة شخصين بحروق.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحريق اندلع بعد الظهر في صالة لتدليك الأقدام في تيانتاي بإقليم تشجيانغ الساحلي شرق البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي في مدونته الرسمية أن 18 شخصا على الأقل لاقوا مصرعهم، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن اندلاع الحرائق المميتة أمر شائع في الصين التي تتسم فيها معايير السلامة بالتراخي، وغالبا ما تكون مخارج الحريق في المباني مغلقة

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