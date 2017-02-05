الفنانة تيحيحيت في قلب فضيحة “انتحال” اسم

شعب بريس- متابعة

قالت الفنانة الأمازيغية فاطمة تيحيحيت أنها بدأت الإجراءات الضرورية لوضع شكاية ضد شقيقتها وزوجها وأشخاص آخرين، وجهوا إليها اتهامات ثقيلة، وكشفت تيحيحيت أن الأشخاص موضوع شكايتها يوجهون إليها مرة أخرى تهما بانتحال صفة شقيقتها وحمل اسمها وتزوير وثائق إدارية، باعتبار أنهم يدّعون أن اسمها الحقيقي، هو زهرة وليس فاطمة، مشيرة إلى أن القضاء سيأخذ مجراه وسينصفها، وأوضحت تحيحيت أنها اضطرت إلى اتباع المساطر القانونية لوضع حد لكل ما جاء على لسان شقيقتها وزوجها، مؤكدة أن ما صرحا به لا أساس له من الصحة والأوراق الرسمية تثبت ذلك.

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الوسوم: القضاء , فضيحة

