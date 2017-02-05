الثلوج تقتل 54 شخصا في أفغانستان خلال ثلاثة أيام

شعب بريس- متابعة

بلغت حصيلة ثلاثة أيام من تساقط الثلوج الكثيف في أفغانستان 54 قتيلا اليوم الأحد، فيما تسود مخاوف من ارتفاع هذه الحصيلة مع بدء رجال الإنقاذ فتح الطرقات للوصول إلى المناطق النائية.

وقال متحدث باسم وزارة الكوارث الطبيعية إن الانهيارات الثلجية أدت إلى هدم عشرات المنازل وإغلاق طرقات في ولايات وسط البلاد، وكذلك شمال شرقها.

وتتخوف السلطات من ارتفاع الحصيلة لأن فرق الإنقاذ، بدأت بفتح الطرقات تمهيدا للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا.

وفي ولاية بدخشان المتضررة جدا، قتل 18 شخصا على الأقل بينهم ثلاث نساء وطفلان حين وصلت انهيارات ثلجية الى منازلهم ليلا كما قال المتحدث المحلي ناويد فروتان. وأضاف “لا يزال هناك عشرات الأشخاص عالقين.

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