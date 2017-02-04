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الناظور.. انقلاب سيارة من الحجم الكبير على الطريق الساحلية

المصدر:  | 4 فبراير 2017 | حوادث |

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شعب بريس – متابعة

إنقلبت مساء يوم الخميس 2 فبراير، سيارة من الحجم الكبير كانت محملة بالخضر والفواكه على الطريق الساحلية الرابطة بين الناظور والحسيمة لحسن الحظ لم تسفر عن خسائر جسمانية سوى خسائر في الممتلكات.

وحسب ما أورد موقع “ناظور سيتي”، فقد أدى انقلاب هذه السيارة التي كانت قادمة من مدينة الحسيمة في اتجاه الحسيمة إلى ارتباك مؤقت في حركة السير والجولان على طول الشريط الساحلي، وذلك بعد سقوط حمولتها من الخضر و الفواكه على إسفلت الطريق .

وحول أسباب الحادث قال شهود عيان للموقع أن سائق السيارة كان يسير بسرعة لم يستطع من خلالها تجاوز إحدى المنعرجات المتواجدة قرب التجمع السكني تروكوت لتقلب به وسط الطريق .

وقد حضرت إلى العين المكان فور علمها بالحادث فرقة من رجال الدرك الملكي قادمين من مركزية بودينار لتأمين حركة المرور وتحرير محضر للحادث .

ChaabPressCom

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