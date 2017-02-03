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القبض على شاب في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي القبض على شاب في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم...

القبض على شاب في ألمانيا للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | حوادث |

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شعب بريس- متابعة

ألقت السلطات الألمانية القبض على شاب للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي في ألمانيا. وأعلن الادعاء العام في مدينة كارلسروه (جنوب) والمكتب المحلي للشرطة الجنائية اليوم الجمعة أنه تم القبض على المشتبه فيه (21 سنة) في مطار فرانكفورت الدولي خلال محاولته مغادرة البلاد .

 ووفق بيانات السلطات ، فإن الشاب الذي ينحدر من رومانيا ، يشتبه في أنه كان يخطط لارتكاب اعتداء قد “يعرض أمن الدولة لخطر جسيم ” مشيرة إلى أنه كان يتبادل معلومات عبر الإنترت مع أشخاص آخرين حول عمل إرهابي . ورجحت السلطات الأمنية التي قامت بتفتيش منزل المشتبه فيه ، أن هذا الأخير كان يهم بمغادرة البلاد في اتجاه موطنه من أجل الاعداد أكثر للهجوم مشيرة إلى أنه لا تتوفر لديها معلومات عن الأماكن التي كانت مستهدفة لشن الهجوم

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