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أمريكا: قاضية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة أمريكا: قاضية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة

أمريكا: قاضية تمنع مؤقتا تنفيذ قيود ترامب على الهجرة

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | الأولى, عالم |

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شعب بريس-رويترز

أظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت الأمريكية أصدرت أمرا يمنع مؤقتا إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في أمر تنفيذي رئاسي.

وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر، أمس الخميس، استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق ميشيجان سعيا لوقف دائم للتنفيذ “يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة” بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من يناير المنصرم.

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