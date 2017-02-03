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هذه هي الدول التي غيرت أسماءها

المصدر:  | 3 فبراير 2017 | الأولى, عالم |

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شعب بريس- متابعة

كثيرا ما نسمع عن دول لم تكن موجودة من قبل، كما ان هناك أسماء لدول لم تكن معروفة من قبل، لأنها غيرتها لأسباب قومية أو وطنية في الغالب الأعم، خصوصا بالنسبة للدول الإفريقية.

على سبيل المثال، منذ ثمانينات القرن الماضي، بدأنا نسمع عن دول بوركينا فاسو وكوت ديفوار وناميبيا في إفريقيا وميانمار في آسيا وغيرها.

والدول الإفريقية على وجه التحديد غيرت أسماءها لأسباب وطنية، حيث مرت القارة الإفريقية بعميلة “أفرقة” الأسماء، أي تحويل أسمائها إلى أسماء إفريقية بحتة.

وتظهر هذه الخرائط المرفقة عددا من الدول التي غيرت أسماءها على مدى التاريخ، مع العلم أن هناك الكثير من الدول الأخرى التي غيرت أسماءها أو ظهرت إلى الوجود لم يرد ذكرها في هذه الخرائط، مثل دولة جنوب السودان وفانواتو وتوفولو والدول التي انبثقت عن انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم أنها كانت موجودة دائما تحت مسمى الاتحاد، مثل روسيا وبيلاروسيا وغيرهما.

وفي ما يلي خرائط بعض هذه الدول:

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