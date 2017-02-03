فضيحة دستورية في بيت البيجيدي بطلها مدير ديوان رئيس الحكومة

شعب بريس – متابعة

أحال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاستقالة التي تقدم بها جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس حكومة تصريف الأعمال وعمدة مدينة سلا والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من مجلس النواب، (أحالها) على المجلس الدستوري للبت فيها.

وكان جامع المعتصم، القيادي في العدالة والتنمية، قد اتخذ قرار تقديم الاستقالة في وقت سابق ولم يدل به إلا يوم 18 يناير الماضي، ويوجد القيادي الإسلامي في حالة تنافي بين رئاسته لمؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة ورئاسته للمجلس الجماعي لمدينة سلا، المكلفة بالنقل الحضري والماء والكهرباء مع الصفة البرلمانية

وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس الدستوري قد يرفض الاستقالة، في حال ما اعتبرها تحايلا يضر بحسن سير المؤسسات الدستورية، لأن الشخص المذكور ترشح كي يمثل الشعب ووفق هذا الترشيح نال أصوات الناخبين، لكن مع الاستقالة يتضح أنه فقط كان يسعى لجلب بعض الأصوات من الناخبين خلال الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.

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الوسوم: البيجيدي , المجلس , فضيحة

