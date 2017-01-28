اليوسفية.. مصرع أربعيني بصعقة كهربائية بجماعة ايغود

شعب بريس – متابعة

لقي شخص في عقده الرابع مصرعه بعدما تعرض لصعقة كهربائية بمنزله الكائن دوار اولاد بوزيد التابع للجماعة القروية ايغود باقليم اليوسفية.

وكشفت مصادر محلية حسب ما أورد موقع ” مراكش الآن”، أن الضحية أراد أن يقطع التيار الكهربائي بعدما كاد أن يندلع حريق بالمنزل، فامسك بأسلاك كهربائية عارية بالمطبخ ليصاب بصعقة كهربائية أردته قتيلا على الفور.

وأوضحت نفس المصادر، أن زوجة الضحية استيقظت لإعداد وجبة الفطور لتجد زوجها جثة هامدة بمطبخ المنزل، ورائحة الدخان منبعثة من الدولاب بعدما احترق جزء منه بسبب الأسلاك الكهربائية العارية.

واضافت المصادر ذاتها، ان الزوج من مواليد سنة 1977، وكان قيد حياته يدعى “عبد الحفيظ ج” وأب لأربعة أبناء، وكان ينوي أن يقيم “صدقة” لروح والده المتوفى حديثا في نفس يوم وقوع الحادث.

والى ذلك، جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة، كما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في ظروف الحادث.

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