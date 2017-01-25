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برلماني فرنسي: المغرب يضطلع بدور هام في المجال البيئي بالضفة الجنوبية للمتوسط

المصدر:  | 25 يناير 2017 | الأخبار, الأولى |

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شعب بريس- و م ع

أشاد النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، جان لوي روميغاس، بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب في المجال البيئي بمنطقة جنوب المتوسط .

وأبرز روميغاس في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها اليوم الاربعاء بمقر مجلس النواب مع رئيس لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن، سعيد التدلاوي، أن الزيارة التي يقوم بها للمغرب، تندرج في إطار إنجاز تقرير برلماني حول التنمية المستدامة بالمنطقة المتوسطية، منوها في هذا السياق بالاهتمام الذي يوليه البرلمان المغربي للقضايا ذات الصلة بالبيئة.

وأثنى النائب الفرنسي وهو مقرر مهمة استطلاعية بالجمعية الوطنية الفرنسية، على الجهود الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال الصيد البحري والانخراط القوي للمملكة في مجال الطاقات المتجددة. كما أكد أن مسألة التعاون شمال /جنوب تطرح نفسها بإلحاح في المجال البيئي”وذلك من أجل تدبير امثل للقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة” مشيرا الى أن هناك مراهنة قوية على دعم البرلمانيين المغاربة من أجل إنجاح هذا التعاون وتعميق الحوار بين حول قضايا التنمية المستدامة بين ضفتي المتوسط .

 من جهته، قال رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب في تصريح مماثل إن زيارة  روميغاس تعكس الاهتمام بالتجربة المغربية في المجال البيئي مشيرا الى أنه اطلع بهذه المناسبة على مجموعة من القوانين التي اعتمدها المغرب في هذا المجال والتي سبق للجنة أن صادقت عليها خلال الولاية البرلمانية السابقة.

 كما ثمن النائب الفرنسي، يضيف رئيس اللجنة، احتضان المغرب لقمة كوب 22 التي تعد امتدادا لقمة كوب 21 بباريس منوها بالنجاح والحضور المتميز الذي عرفه هذا الحدث والنتائج الهامة التي تمخضت عنه.

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