بركان: اعتقال شخصين ضمن شبكة إجرامية تزور العملة

شعب بريس- متابعة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الثلاثاء، من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما، الكائن بجماعة أكليم على بعد 20 كيلومترا من مدينة بركان، أسفرت عن حجز أوراق مالية مزيفة من العملة الوطنية تناهز قيمتها الإجمالية 230 ألفا و700 درهم، من فئة 100 و200 درهم، فضلا عن ضبط معدات وأجهزة معلوماتية وآلة للطباعة الرقمية كانت تستعمل في عمليات التزييف.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف جميع المشتبه فيهم المحتملين.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الظاهرة الإجرامية، بما فيها مختلف صور الجريمة الاقتصادية والمالية.

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