ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > المديرية الجهوية للصحة تنفي وفاة شخص بسبب موجة البرد في أكادير
مقالاث مشابهة
بركان: اعتقال شخصين ضمن شبكة إجرامية تزور العملة بركان: اعتقال شخصين ضمن شبكة إجرامية تزور العملة
الهاكا توجه إنذارا للقناة الثانية بسبب حصة الجمال ب الهاكا توجه إنذارا للقناة الثانية بسبب حصة الجمال ب...
المديرية الجهوية للصحة تنفي وفاة شخص بسبب موجة البرد في أكادير المديرية الجهوية للصحة تنفي وفاة شخص بسبب موجة البرد...

المديرية الجهوية للصحة تنفي وفاة شخص بسبب موجة البرد في أكادير

المصدر:  | 24 يناير 2017 | حوادث |

7292641485294371729264.png

شعب بريس- و م ع

نفت المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس ماسة الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية حول وفاة شخص بدون مأوى، أول أمس الأحد في أكادير، بسبب موجة البرد.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بأن التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الشخص الهالك، بعدما تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، أظهر أن الوفاة كانت طبيعية.

وأضاف البلاغ أنه تم أخذ عينات من أجل إجراء تحاليل مختبرية تكميلية متعلقة بفرضية وجود تسممات.

ChaabPressCom

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “المديرية الجهوية للصحة تنفي وفاة شخص بسبب موجة البرد في أكادير”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب