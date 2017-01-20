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الحكم على المتورطين في أحداث شغب مباراة نصف نهائي كأس العرش بطنجة

المصدر:  | 20 يناير 2017 | حوادث |

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شعب بريس- متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة حكما بالسجن النافذ لسنتين، في حق 13 مشجعا لنادي اتحاد طنجة، لثبوت تورطهم في أحداث الشغب والتخريب التي أعقبت المباراة التي أقصي خلالها  اتحاد طنجة على يد المغرب الفاسي من نصف نهائي كأس العرش، فيما تأجل النظر في قضية 8 معتقلين آخرين إلى نهاية الشهر.

وكانت أعمال الشغب التي اندلعت بعد نهاية المباراة المذكورة، قد تسببت في أضرار مادية لسبع سيارات تابعة لقوات حفظ النظام، و12 سيارة خاصة جراء رشقها بالحجارة، فضلا عن إصابة أزيد من 50 شخصا بينهم ثمانية عناصر من القوات العمومية. وتسببت الأحداث المذكورة في حرمان اتحاد طنجة من جمهوره لثلاث مباريات كاملة وتغريمه مبلغ 4000 درهم.

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