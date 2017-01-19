رئيس غينيا الاستوائية: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أصبحت مضمونة

شعب بريس- و م ع

استقبل رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، اليوم الخميس، السفير الجديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، غلام ميشان، الذي سلمه أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للمملكة المغربية لدى جمهورية غينيا الإستوائية.

وخلال هذا اللقاء، كلف رئيس جمهورية غينيا الإستوائية السيد غلام ميشان بأن ينقل إلى جلالة الملك تحياته الودية وعبارات التقدير الكبير لجلالته، وكذا متمنياته بالازدهار للشعب المغربي، مؤكدا دعم بلاده الكامل وبدون شروط للمغرب في قضية وحدته الترابية.

وأضاف، في نفس السياق، أن بلده يدعم بشكل مطلق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الموقف أضحى واضحا لمسؤولي المفوضية. وذكر رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بأن منظمة الوحدة الإفريقية ارتكبت خطأ جسيما بقبولها لعضوية “البوليساريو”، مؤكدا أن هذا الموقف لا يستند إلى أي سند قانوني.

وأضاف، في هذا الاتجاه، أن بلده يحمل المسؤولين عن هذه المناورة مسؤولية ما آلت إليه الأمور، مطالبا بإصلاح الوضع وتوفير الظروف المتاحة لتمكين المغرب من العودة إلى الاتحاد الإفريقي وهو الأمر الذي أصبح مضمونا لأن الدول المعارضة لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي تعد على رؤوس الأصابع.

وأعرب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية عن عميق امتنانه للمغرب، حكومة وشعبا، وخصوصا الدعم والمساندة اللذان وجدهما في جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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