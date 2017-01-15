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شفشاون: سكان أحد الدواوير حاولوا إعاقة تدخل الدرك الملكي لاعتقال تاجر مخدرات

المصدر:  | 15 يناير 2017 | حوادث |

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شعب بريس- و م ع

أفادت السلطات المحلية لإقليم شفشاون بأن سكان دوار أميادي (قيادة أونان) حاولوا دون جدوى، أمس السبت، إعاقة تدخل لعناصر الدرك الملكي لتوقيف مشتبه فيهم بالاتجار في المخدرات وحجز سلعة محظورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه على إثر معلومات توصل بها المركز القضائي لسرية الدرك الملكي بنفس الإقليم، أمس السبت، تتعلق بوجود مواد مخدرة بأحد المنازل بدوار أميادي قيادة أونان، انتقلت في نفس اليوم وحدة من عناصر الجهاز المذكور، بعد مباشرة الإجراءات المسطرية اللازمة بتنسيق مع النيابة العامة، من أجل حجز السلعة المحظورة وتوقيف المشتبه فيهم.

وأضافت أنه خلال هذا التدخل قام بعض سكان الدوار المذكور بالتعرض لعناصر الدرك الملكي، وتحريض باقي السكان على منع هذا التدخل والحيلولة دون توقيف المشتبه فيهم، وذلك على الرغم من علمهم بالصفة الوظيفية والإطار النظامي لعناصر الدرك الملكي.

وعلى إثر ذلك، تدخلت السلطات المحلية بمعية مسؤولي الدرك الملكي لتهدئة الأوضاع، وتمكين عناصر المركز القضائي من استكمال الإجراءات وتشخيص الأفراد الذين لهم صلة بالقضية وكذا المتورطين في الحيلولة دون تطبيق القانون، والذين أصدرت النيابة العامة في حقهم جميعا مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

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