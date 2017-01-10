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توقيف أزيد من ألف و800 شخص من جنسيات مختلفة بلبنان

المصدر:  | 10 يناير 2017 | حوادث |

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شعب بريس- متابعة

أكد الجيش اللبناني أنه أوقف الشهر الماضي ألفا و852 شخصا من جنسيات مختلفة بتهم منها الإرهاب.

وأوضح بيان للجيش، اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تورطوا، بالخصوص، في جرائم إرهابية وإطلاق نار وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر لمخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية والإتجار بالمخدرات. وأضاف المصدر أنه تم ضبط بحوزة هؤلاء أسلحة منها صاروخ مضاد للطائرات و20 بندقية حربية و7 مسدسات و14 قذيفة صاروخية و159 صاعقا كهربائيا و 8 أجهزة تفجير، وكميات من الذخائر الخفيفة.

كما ضبط مع الموقوفين، وفق ذات المصدر، 132 سيارة و6 شاحنات وجرافتين و12 مركب صيد و209 دراجات نارية، وكمية من المخدرات والأجهزة الإلكترونية

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