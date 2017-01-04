زاكورة .. توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات

شعب بريس- متابعة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بزاكورة بتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بناء على ملعومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 25 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات.

و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة قروية تابعة لقيادة “تمكروت”، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن تسفر عمليات التفتيش والتحري عن حجز سيارة رباعية الدفع مخبأة في منطقة جبلية قريبة من جبل بني ظهير، على بعد 60 كيلومترا تقريبا من زاكورة، وبداخلها 44 حقيبة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي طنا و 200 كيلوغرام.

وقد تم حسب المصدر نفسه، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية.

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