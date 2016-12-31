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العثور على شاب جثة متفحمة داخل منزل بتارودانت

المصدر:  | 31 ديسمبر 2016 | حوادث |

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شعب بريس – متابعة

عثرت المصالح الأمنية، بتارودانت،  زوال يوم الجمعة 30 دجنبر، على شخص داخل منزله بحي سيدي بلقاس وسط المدينة جثة متفحمة، تشير إلى أن الهالك، فارق الحياة نتيجة اندلاع النيران داخل الغرفة التي كان بداخلها.

وذكرت مصادر مطلعة حسب ما أورد موقع “أكادير24″، أن التحريات الأولية كشفت أن سبب النيران يعود إلى تماس كهربائي نتيجة انفجار شاحن للهاتف النقال “شارجور” الذي حول الهالك إلى جثة متفحمة.

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