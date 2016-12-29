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مشاورات تشكيل الحكومة.. لقاء بين رئيس الحكومة المعين و أخنوش والعنصر

المصدر:  | 29 ديسمبر 2016 | الأخبار, الأولى |

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شعب بريس- متابعة

عقد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المكلف السيد عبد الإله ابن كيران مساء اليوم الخميس لقاء مع كل من السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وذلك في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

و عقب اللقاء قال السيد أخنوش في تصريح صحفي “إن اللقاء كان إيجابيا وجد مهم، طرحنا خلاله عددا من الاشكاليات، و الإشكالية الكبيرة المطروحة هي ما وقع في آخر الأسبوع والتصريحات والمواقف التي اتخذت ضد بلاغات للدولة والحكومة (وزارة الخارجية ) وهذا الأمر قد يؤدي إلى انعدام الثقة مع بعض الأطراف، ونحن نتطلع الى حكومة منسجمة”.

وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار أنه قدم هذا الطرح رفقة السيد العنصر “وتحدثنا بشأنه وحاولنا إقناع رئيس الحكومة الذي طلب بعض الوقت للتفكير” معربا عن تطلعه الى حدوث “انفراج” في المشاورات.

وكان رئيس الحكومة المعين قد عقد يوم الاثنين الماضي لقاء ، في إطار هذه المشاورات، مع رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار. ويأتي استئناف مشاورات تشكيل الحكومة عقب اللقاء الذي عقده بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستشارا جلالة الملك السيدان عبد اللطيف المنوني وعمر القباج ،مؤخرا، مع رئيس الحكومة المعين، واللذين أبلغاه خلاله حرص جلالته على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

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