مشاورات تشكيل الحكومة.. بنكيران يستقبل اليوم أخنوش بمقر العدالة والتنمية

شعب بريس- متابعة

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، سيلتقي بعد ظهر اليوم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك في إطار مشاورات تشكيل التحالف الحكومي الجديد.

وذكر موقع لـ360، الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر خاصة، أن بنكيران وأخنوش سيلتقيان على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر حزب العدالة والتنمية الكائن بحي الليمون بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء، بعد 48 ساعة من اللقاء الذي جمع مستشاري جلالة الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، يوم السبت المنصرم، مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران.

وكان بلاغ للديوان الملكي قد أعلن أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقد مستشارا جلالته، السيدان عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اليوم، لقاء مع رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله ابن كيران.

وأبلغ مستشارا جلالة الملك، ابن كيران، خلال هذا اللقاء، بحرص جلالته على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، أبلغ مستشارا جلالة الملك، ابن كيران بانتظارات جلالته وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

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الوسوم: أخنوش , الحكومة , الملك , الوطني , بنكيران

