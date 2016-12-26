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روسيا.. شرطة موسكو تخلي ثلاث محطات للقطار بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل روسيا.. شرطة موسكو تخلي ثلاث محطات للقطار بعد تلقي...
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روسيا.. شرطة موسكو تخلي ثلاث محطات للقطار بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | الأولى, عالم |

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شعب بريس- وكالات

جرى إجلاء ثلاثة آلاف شخص ما بين راكب وعامل من ثلاث محطات قطارات في موسكو، وذلك بعد تلقي اتصالات هاتفية تحذر من وجود قنابل، فيما أكد الكرملين أن التحقيقات لا ترجح فرضية العمل الإرهابي في تحطم الطائرة العسكرية.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الشرطة في موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات اليوم الاثنين (26 ديسمبر 2016)، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة من مجهول. وذكرت وكالة تاس أن الشرطة تعتزم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش محطات كازانسكي ولينينغرادسكي وياروسلافسكي. وتقع المحطات في نفس الميدان في موسكو.

ونقلت التقارير عن مصادر في خدمات الطوارئ أن الكلاب المدربة تقوم حاليا بتمشيط المحطات.

في سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية الذي أودى بحياة 92 شخصا أمس الأحد لا يُرجح أن يكون العمل الإرهابي هو السبب القوي المحتمل في الحادث.

وصرح بيسكوف للصحافيين “تجري حاليا دراسة جميع الاحتمالات، ومن المبكر التحدث عن أي شيء بشكل مؤكد ولكن كما تعلمون فإن العمل الإرهابي ليس في مقدمة هذه الاحتمالات”.

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