ألمانيا: منفذ عملية برلين الإرهابية طلب من ابن شقيقته قتل قريبهما لإثبات ولائه لـ”داعش”!

شعب بريس- وكالات

كشف تقرير إعلامي أن منفذ عملية برلين الإرهابية، أنيس العماري، سبق له أن أرسل نقودا لابن شقيقته الكبرى المراهق فادي فرجاني ليقوم بقتل زوج خالته لصالح تنظيم “داعش”.

وقالت صحيفة “ديلي تليغراف”، أمس الأحد 25 ديسمبر الجاري، إن فرجاني وشخصين آخرين رهن الاعتقال للتحقيق معهم بعد شبهات بانضمامهم لخلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” تكون مهمتها مساندة أنيس العماري.

وأضافت أن العماري أرسل أموالا لفرجاني لكي يلحق به إلى أوروبا قبل فترة وجيزة من هجوم برلين حسب ما أوضحت الشرطة التونسية، كما أنه طلب من ابن شقيقته قتل زوج إحدى شقيقاته ليثبت ولاءه للتنظيم الإرهابي.

وقتل العماري في مدينة ميلانو الإيطالية بعد مطاردة من الشرطة في مختلف أنحاء أوروبا استمرت 4 أيام، وهو الأمر الذي أثار الشكوك حول الإجراءات الأمنية في ألمانيا وسياسة الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأقدم الشاب على تنفيذ عملية دهس في برلين، الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ChaabPressCom

الوسوم: الشرطة

