سيدي قاسم.. مقتل تسعة أشخاص في حادثة سير بالطريق الوطنية بين فاس وسيدي قاسم

شعب بريس- و م ع

أفادت السلطات المحلية لإقليم سيدي قاسم بأن 9 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 45 آخرون، 15 منهم في حالة خطيرة، في حادثة سير وقعت أمس الأحد بالطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين فاس وسيدي قاسم على مستوى دوار العطاطفة بجماعة زكوطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادثة نجمت عن انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم إلى مدينة مشرع بلقصيري بعد نهاية رحلة استجمامية نظمتها لفائدتهم إحدى الجمعيات إلى مدينة إفران.

وقد انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث تمت تعبئة 12 سيارة إسعاف من أجل نقل المصابين إلى الوحدات الاستشفائية بكل من سيدي قاسم والقنيطرة ومكناس.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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الوسوم: الدرك , الشباب , حادثة , فاس

