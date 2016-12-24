مراكش: انتحار “فيدور” بحانة مشهورة شنقا تاركا وراءه رسالة غامضة

شعب بريس – متابعة

اقدم شاب مساء الاربعاء 21 دجنبر، على الانتحار شنقا ب”كراج” يتواجد غير بعيد من إعدادية المختار السوسي بحي ازلي بمقاطعة المنارة بمراكش.

وكشفت مصادر موثوقة لموقع “مراكش الآن” الذي أورد الخبر، أن الهالك وجد جثة هامدة معلقا بحبل بالمحل المذكور الذي يستغله لوضع عربته المجرورة لبيع المأكولات الخفيفة “الصوصيص”.

وأكدت المصادر، أن الهالك المسمى قيد حياته “عبد الجبار” متزوج وأب لطفلين، وكان قيد حياته يشتغل “فيدور” بإحدى أشهر الحانات بشارع مولاي رشيد بحي جليز قبل أن يشرع مؤخرا في بيع “النقانق” بحي ازلي.

هذا، وعثر على رسالة كشف من خلالها الهالك الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى وضع حد لحياته، كما حلت عناصر الأمن والشرطة العلمية بمكان الحادث من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

والى ذلك، جرى نقل جثة “الفيدور” إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش بناء على تعليمات النيابة العامة بمراكش.

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