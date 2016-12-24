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نيجيريا: الجيش يسيطر على أكبر معسكر لبوكو حرام

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | الأولى, عالم |

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شعب بريس- رويترز

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم السبت، إن الجيش تمكن من السيطرة على معسكر كبير لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة كان الجيب الأخير لها في معقلها بغابة سامبيسا شمال شرق البلاد.

وقال بخاري “أبلغني رئيس أركان الجيش أن المعسكر سقط في يدهم نحو الساعة 1:35 مساء يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر وأن الإرهابيين فارون ولم يعد لديهم مكان للاختباء.”

وشن الجيش النيجيري هجوما واسع النطاق في الأسابيع القليلة الماضية على غابة سامبيسا الشاسعة التي اتخذتها الجماعة قاعدة لها.

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