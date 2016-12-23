خبير في القانون الدولي: قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد أن البوليساريو “كيان فاقد للشرعية”

شعب بريس- و م ع

قال الخبير في القانون الدولي صبري الحو، إن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق برفض طعن “البوليساريو” في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تأكيد آخر على أن هذا الكيان الوهمي فاقد للشرعية ولا علاقة له بتمثيلية ساكنة المنطقة.

وأكد الحو، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار المحكمة برفض طعن هذا الكيان الوهمي عنوان واضح من هيئة قضائية دولية مفاده أن هذا الكيان فاقد للاهلية والصفة القانونية، ولا يتمتع بحق تمثيلية سكان الصحراء، أو حتى الدفاع عن مصالحهم أمام أية جهة ولو كانت قضائية.

وسجل المحامي الخبير في القانون الدولي أن “البوليساريو” هي التي لجأت إلى المحكمة الأوروبية من أجل إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، ولم تكن المملكة بالمقابل طرفا في الدعوى.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن منطوق الحكم والقرار القضائي الذي اكتسب حجية الشيء المقضي به بعد استيفائه لكافة طرق الطعن المتاحة بمقتضى القوانين المسطرية للاتحاد الاوروبي، يعتبر قرينة قانونية قاطعة، غير قابلة لإثبات العكس.

وأكد الخبير في القانون الدولي أن المغرب كسب رهانا لم يدعو إليه وليس طرفا فيه ما يشكل برأيه “خسارة مؤكدة ومدوية في حد ذاتها للكيان الوهمي”.

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