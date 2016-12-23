تنظيم “داعش” الإرهابي ينشر فيديو يظهر حرق جنديين تركيين

شعب بريس- متابعة

أفاد تقرير إعلامي، أوردته وسائل إعلام ترصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت، أن تنظيم “داعش” الارهابي في سورية نشر، أمس الخميس، شريط فيديو يظهر حرق جنديين تركيين أسيرين وهما على قيد الحياة.

ولم يتسن التحقق من التقرير، تقول وكالة رويترز التي أوردت الخبر، مضيفة أن مسؤولون أتراك رفضوا التعليق على الحادث.

وتظهر الصور في الفيديو الصادر عن ما يسمى بـ”ولاية حلب” شمال سورية، رجلين يرتديان بزة عسكرية داخل قفص مقيدي اليدين ومربوطين بحبل، قبل أن يتم إحراقهما حيين.

ودعا عنصر متطرف تابع للتنظيم الإرهابي باللغة التركية إلى حرق تركيا وتدميرها، وهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعيد هذه الصور إلى الأذهان حادثة أخرى مماثلة نشرها التنظيم الإرهابي العام الماضي، تظهر إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعدما اختطفه التنظيم.

وواجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”يوتيوب” في تركيا ليلة الخميس ـ الجمعة، مشكلات في الدخول إلى الموقعين.

وكان الجيش التركي أكد الشهر الماضي، أنه فقد الاتصال باثنين من جنوده في سورية، بعيد إعلان وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم الإرهابي مسؤولية الأخير عن اختطافهما. ولم تؤكد السلطات التركية أبداً عملية الاختطاف.

ويأتي نشر هذا الفيديو غداة مقتل 16 جندياً تركياً خلال معارك قرب مدينة الباب، إحدى معاقل التنظيم في شمال سورية، والتي تبعد 25 كيلومتراً من الحدود التركية.

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