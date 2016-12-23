“البلوكاج” الحكومي يشل لجان مجلس المستشارين

شعب بريس- متابعة

رغم أن مجلس المستشارين لا علاقة له بالأغلبية البرلمانية ولا بتشكيل الحكومة، إلا أن الغرفة الثانية بالبرلمان تحولت إلى مؤسسة دستورية مشلولة ليس فقط في إطار المساءلة والمراقبة، بل أيضا في العمل التشريعي.

وتم تجميد أشغال اللجان داخل المجلس في انتظار تنصيب الحكومة من قبل الغرفة الأولى، تقول جريدة الأحداث المغربية، واقتصر نشاط المجلس منذ تكليف عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة، على الاستقبالات وعلى الدبلوماسية الموازية..

كما أن أنشطة الغرفة الثانية ركزت أيضا على الحضور في الأنشطة الوطنية والدولية وإصدار بلاغات بمناسبات شتى إلى جانب تنظيم أيام دراسية.

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الوسوم: الحكومة , المجلس , بن كيران

