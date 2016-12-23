الدار البيضاء.. إنفجار شاحنة محملة بقنينات مبيدات الحشرات

شعب بريس – متابعة

وقعت مساء يوم الأربعاء 12 دجنبر، حادثة سير خطيرة ادت إلى إنفجار شاحنة محملة بقنينات مبيدات الحشرات على مستوى منطقة الشلالات ضواحي مدينة الدار البيضاء .

وحسب مصادر متطابقة وذلك حسب ما أورد موقع “اشتوكة بريس”، فـإن الشاحنة كانت محملة بـ 6 أطنان من قنينات مبيدات الحشرات التي انفجرت بالكامل، بعد إندلاع النيران بالشاحنة .

وأوضحت نفس المصادر أن حادث الانفجار تسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف ساكنة المنطقة القريبة من الواقعة .

وتضيف ذات المصادر أنه وفور علمها حلت السلطات المعنية إلى عين المكان، وتم إخماد الحريق وفتح تحقيقًا في الحادث المأساوي الذي كاد أن يتسبب في كارثة لول الالطاف الالهية .

هذا، ولم تضيف المصادر أي معلومات أخرى تحدد قيمة الخسائر المادية، او عدد المصابين أو الخسائر في الارواح .

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الوسوم: الدار البيضاء , حادثة

