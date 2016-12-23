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مقتل عامل بعد انهيار جدار تحت قنطرة حي ديار بسلا

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | حوادث |

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شعب بريس – متابعة

لقي  عامل مصرعه صباح اليوم الخميس، بمدينة سلا وبالضبط في السكة الحديدية على مستوى قنطرة حي ديار، بعد أن انهار عليه جدار حجري، يفصل المنطقة السكنية عن السكة الحديدية.

وكشفت مصادر من عين المكان حسب ما أورد موقع “فاس نيوز”، أن الضحية فارق الحياة، تحت الجدار، الذي يتضح أنه كان مترهلا وأن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في زيادة تضرره وسقوته صباح اليوم، موديا بحياة شخص.

هذا ولغاية الساعة لم ترد أي معلومات عن الضحية أو لصالح أي جهة يعمل.

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