ايطاليا ترحل مغربيا قتل ابنته

شعب بريس- متابعة

رحلت ايطاليا مغربيا بعد أن قضى 12 سنة في السجن بسبب قتله ابنته البالغة من العمر آنذاك 16 سنة، وارتأت السلطات الايطالية ترحيله إلى المغرب بالرغم من سيرته الحسنة داخل السجن، وهو ما كان يسمح له بتجديد أوراق إقامته.

وكان المغربي المرحل، وصل يوم الثلاثاء إلى مطار محمد الخامس على متن طائرة قادمة من ايطاليا، بعدما قضى 12 سنة، في سجن جزيرة غوراغونا والجناية قتله ابنته البالغة من العمر 16 سنة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة 25 شتنبر من سنة 2004، حين انهال الأب على ابنته الوحيدة، بعصا حيث وجه لها ضربات قوية في مختلف أنحاء جسدها، وأصابها على مستوى الرأس، مما أدى إلى مصرعها بسبب علاقتها مع شاب.

وحكمت عليه المحكمة ب 14 سنة سجنا نافذا، ثم استفاد من تخفيف نظرا لسلوكه داخل السجن، ثم خرج قبل أيام من السجن، ورفضت السلطات تجديد أوراق إقامته وقامت بترحيله إلى المغرب..

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الوسوم: المغرب , سجن

