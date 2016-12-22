قيادة الاتحاد الاشتراكي مستاءة ومستغربة من حديث بنكيران

شعب بريس- متابعة

أكدت مصادر مطلعة أن قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستاءة ومستغربة من حديث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن موقف حزب الوردة من وجود الاستقلال في الحكومة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر من داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه إذا كان رئيس الحكومة يرغب في جواب عن أسئلة محددة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فعليه أن يطلب ذلك بشكل رسمي من إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، الذي تم التفويض له، ووقتها سيجتمع مع المكتب السياسي ويصدر بلاغا في الموضوع من أجل توضيح الأمور.

وأبرزت المصادر نفسها، أن الاتحاد الاشتراكي عبر مباشرة بعد الانتخابات عن رغبته في أن يوجد إلى جانب حزب الاستقلال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون له موقف مغاير لأنه يعتبر حزب الميزان الأقرب إليه.

ChaabPressCom

الوسوم: الحكومة

