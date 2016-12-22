اتحاد المحامين العرب يجدد تأييده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

شعب بريس- متابعة

جدد اتحاد المحامين العرب تأييده لمقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

وأكد الاتحاد، في بيان صدر في ختام اجتماع لمكتبه الدائم انعقد بدمشق، على “تأييده للجهود المغربية الرامية إلى حل سلمي شامل للنزاع في قضية الصحراء المغربية وذلك بمنح الإقليم حكما ذاتيا فى إطار وحدة التراب المغربي “.

وشدد الاتحاد الذي يوجد مقره في القاهرة، في هذا البيان الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، رفضه ” أي تدخل أجنبي فى هذه القضية” ، مؤكدا كذلك ” ضرورة فتح الحدود المغربية الجزائرية، مع التقيد بحسن الجوار “.

كما أكد اتحاد المحامين العرب على “استرداد” مدينتي “سبتة ومليلة والجزر الجعفرية، وشدد على أنه يتعين البحث عن “صيغة مستعجلة ” لإنهاء هذا الاحتلال .

وأشاد من جهة أخرى، ب”إصلاح منظومة العدالة” بالمغرب، وأكد أن هذا الإصلاح “يشكل حراكا حقوقيا ونقلة نوعية للعدالة المغربية نتيجة الترسانة القانونية التي لحقت معظم القوانين الوضعية المغربية “.

وذكر البيان أن الاتحاد ناقش خلال هذا الاجتماع، الذي حضره من المغرب وفد من نقابة المحامين بمراكش برئاسة النقيب عبد اللطيف احتيتش، الأوضاع العربية والإقليمية والدولية، ونشاطات الأمانة العامة للاتحاد بين دورتي انعقاد المكتب الدائم .

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الوسوم: الصحراء , المغرب , قضية , وكالة

