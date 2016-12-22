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أحداث إكديم إزيك.. جلسة الاثنين فصل جديد من فصول المحاكمة وجبر ضرر ذوي الضحايا

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | الأخبار, الأولى |

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شعب بريس – عزيزة هريش/ الرباط

أعلنت هيئة الدفاع عن عائلات وذوي الضحايا في الأحداث الأليمة التي شهدها مخيم إكديم إزيك سنة 2010، عن انطلاق فصل جديد من أطوار محاكمة المتهمين في الملف يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف 26 دجنبر الجاري، حيث ستشكل مؤشرا قويا نحو تحقيق شروط المحاكمة العادلة، وجبر ضرر الضحايا الذين فقدوا فلذات أكبادهم وأقاربهم في الأحداث الأليمة التي عرفتها العيون قبل ست سنوات.

وأكدت هيئة الدفاع في ندوة صحافية عقدتها صباح اليوم بنادي المحامين بالرباط، لتسليط الضوء على الخطوط العريضة للجلسة المقبلة التي ستحتضنها استئنافية الرباط صباح الاثنين المقبل، أن الضحايا أصبح بإمكانهم المطالبة بالتعويض المدني عكس أطوار المحاكمة التي جرت في محكمة العدل العسكرية. وأعلنت  هيئة الدفاع التي تتكون من خيرة الأساتذة والنقباء من هيئات محامين مختلفة، أنهم سيعملون جاهدين على تحقيق وتأمين حقوق الضحايا وجبرها.

وأعادت ندوة اليوم، أحداث إكديم إزيك المشؤومة إلى الواجهة، حيث قدم منسق جمعية العائلات رصدا بما تعانيه عائلات الضحايا بعدما فقدوا أقاربهم في تلك الأحداث، وتقدم بالشكر إلى هيئة الدفاع التي تكلفت بمناصرتهم والدفاع عن حقوقه، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.

ChaabPressCom

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