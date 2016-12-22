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اليابان: حريق مهول يلحق أضرارا بحوالي خمسين مبنى في إقليم نيغاتا +فيديو

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | الأولى, عالم |

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شعب بريس- وكالات

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مدينة ايتوغاوا في إقليم نيغاتا بشمال غرب اليابان، ألحق خسائر بحوالي خمسين مبنى، لكنه لم يؤد إلى سقوط ضحايا، حسبما أعلنت أجهزة الإغاثة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سيدتين في الأربعين من العمر أصيبتا بجروح طفيفة، مضيفة أنه تم إرسال 17 شاحنة إطفاء إلى مكان الحادث، بينما صدر أمر بإجلاء 586 شخصا من المناطق المحيطة بالحريق.

واندلع الحريق حوالي الساعة 10,30 (01,30 بتوقيت غرينتش) في مطعم صيني وامتد إلى أجنحة ومبان أخرى. ومعظم البيوت اليابانية مبنية من خشب وإن كانت مكسية من الخارج بالحجر.

وطلب حاكم المنطقة ريويشي يونياما من الحكومة تدخل القوات البرية للدفاع الذاتي (سلاح البر الياباني) التي توجهت إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

ChaabPressCom

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