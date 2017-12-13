عمال مستودع يمنعون سيارة من الهرب بطريقة مثيرة (فيديو)

أحبط عمال في مستودع في أوسترافا، بجمهورية التشيك، عملية سرقة باستخدام رافعات صغيرة لمنع سيارة اللصوص من الهرب.

وأظهر مقطع فيديو سيارة رينو حمراء تتوقف بجانب سيارة فان بيضاء في المستودع، ويحاول مستقلوها سرقة أدوات من الفان وعندما اتخذت طريقها للهرب لاحظ قائد إحدى الرافعات ذلك ووقف بالرافعة كحائل أمامها.

وعندما غيرت السيارة اتجاهها فعل قائد رافعة ثانية نفس الشيء معها قبل أن تنضم إليهما رافعة ثالثة ويتم محاصرة السيارة تماما.