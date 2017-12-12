الرجاء يفوز على الدفاع الجديدي بثلاثة أهداف لهدفين (فيديو)

فاز فريق الرجاء البيضاوي على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة ال11 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول.

وافتتح فريق الدفاع الحسني الجديدي نتيجة اللقاء في الدقيقة 18 بهدف أيوب نناح، لم يتأخر في الرد عليه جواد ياميق محرزا التعادل لفريق الرجاء البيضاوي بعد مرور خمس دقائق، قبل أن يعود حميد أحداد لتسجيل هدف التقدم لرجال الإطار الوطني عبد الرحيم طالب (د42)، إلا أن الرجاء البيضاوي تمكن من العودة في نتيجة اللقاء وتوقيع هدفي التعادل والفوز عبر محمد حمامي (د60/هدف في مرماه)، ومحسن ياجور (د66).

وعقب هذا الفوز ارتقى فريق الرجاء البيضاوي من المركز الخامس إلى الثاني، برصيد 18 نقطة مع مباراة ناقصة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر حسنية أكادير، فيما تراجع الدفاع الحسني الجديدي للمركز الثالث، وتجمد رصيده عند 17 نقطة.

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