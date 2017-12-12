ضعف وظائف الكلى يزيد خطر السكري

إذا كنت تعاني من مشاكل في وظائف الكلى إذن احتمالات الإصابة بالسكري مرتفعة لديك، هكذا أفادت نتاج دراسة جديدة أجريت في جامعة واشنطن. وتقدم هذه الدراسة نظرة جديدة للعلاقة بين السكري والكلى، فمن المعروف أن مرض السكري يزيد خطر الإصابة بمشاكل الكلى، ولأول مرة تشير نتائج أبحاث علمية إلى إمكانية العكس، أي الإصابة بالسكري نتيجة ضعف وظائف الكليتين.

ويعتقد الباحثون أن سبب هذا التأثير أن ضعف وظائف الكلى يؤدي إلى تراكم بعض النفايات في الدم، ويسبب ذلك مقاومة الجسم للأنسولين.

ونُشرت نتائج الدراسة في “جورنال كيدني إنترناشيونال”، ووجدت أن من لديهم ضعف في وظائف الكلى تزداد مخاطر إصابتهم بالسكري من النوع2 بنسبة 23 بالمائة.

وبحسب المشرف على الأبحاث البروفيسور زياد العلي من جامعة واشنطن، يمكن تقليل مستوى نفايات اليوريا في الدم بواسطة الأدوية لمساعدة الكلى التي لا تقوم بوظائفها على النحو المطلوب.

من ناحية أخرى، في حال ضعف وظائف الكلى يُنصح المريض بتقليل أكل البروتين لتحسين فاعلية الدواء.