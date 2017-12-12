هكذا يمكن تجاوز مشكلة وضوح الصورة بعد تحديث آيفون

بعد طول انتظار طرحت شركة “آبل” الأمريكية العملاقة مؤخرا، تطبيقا جديدا اسمه iOS 11.2، يعطي لمستخدمي هذه الأجهزة الذكية خدمات مميزة جديدة، بيد أن مستعملي هذا النوع من الهاتف، يشتكون من ضبابية الصور التي تلتقطها كاميرا الهاتف، بعد التحديث الذي غير من وضعية مثبت الصورة ووضوحيتها. موقع “فوكس” الألماني يُقدم مجموعة من الخطوات البسيطة لإصلاح الأمر.

أوضح الموقع الألماني أن مستخدمي آيفون من نوع iPhone 8, 8 و X يستعملون في نظام الكاميرا مثبت صور بصري، حيث تسجل أجهزة الاستشعار حركة الهاتف الذكي. في حين قد تضعف أغطية الهاتف الواقية التي تستعمل المغناطيس تثبيت الصورة البصرية. وأشارت شركة “آبل” أن أغطية الهاتف الواقية المصنوعة بالخصوص من مواد معدنية تؤثر على تثبيت الصورة البصرية.

ويمكن تجاوز مشكلة ضبابية الصورة وعدم ثبات عدسة الكاميرا بالتقاط صور دون غطاء معدني للهاتف، ومقارنة جودة الصور مع صور سابقة. وفي حال استمرار المشكلة، يجب التحقق من إمكانية وجود أوساخ وخدوش على عدسة الكاميرا.

وأشار موقع “آيفون تيكر” أن هذا الموضوع لا يرتبط فقط بهواتف “آيفون”، بل أهو أيضا مشكلة أساسية مرتبطة بتثبيت الصور البصرية. يشار إلى أن بعضا من مستخدمي جهاز آيفون X يشتكون من أن واقي الهاتف المصنوع من الجلد، يؤثر بشدة على جودة المكالمة الهاتفية. في حين لا يعاني البعض الآخر من أي مشكلة.