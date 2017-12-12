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في خطوة غير مسبوقة…صاحب مقهى بالمغرب يضع علمي إسرائيل وأمريكا بالمرحاض تضامنا مع القدس

المصدر:  | 12 ديسمبر 2017 | غير مصنف |

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أخبارنا المغربية :الرباط

أقدم مالك مقهى بمدينة “وادي زم”، وفي خطوة غير مسبوقة على طرح العلمين الإسرائيلي والأمريكي، بمرحاض مقهاه.

بالمقابل، زين (صاحب المقهى) كل أطراف ووسط المقهى بالأعلام الفلسطينية، تعبيرا منه عن إدانته لقرار “ترامب” باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

هذا، وأشعلت الصورة التي تم تداولها بشكل كبير، جميع مواقع التواصل الإجتماعي سواء بالمغرب أو بالدول العربية الأخرى، وحصدت كما هائلا من التعليقات.

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