هذا ما قررته المحكمة في حق المتهمين باختطاف واحتجاز الطفلة “وصال”

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

علمت “أخبارنا المغربية”من مصادرها أن قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء ، شرع في التحقيق التفصيلي مع ثلاثة متهمين في قضية الطفلة وصال البالغة من العمر 12 سنة ، والتي تم اختطافها واحتجازها لمدة خمسة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحها الخميس الماضي.

وحسب ذات المصادر فقد أحالت أمس الأحد ثلاثة متهمين باختطاف واحتجاز الطفلة وصال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق.

وأفادت مصادر نفسها من عائلة الطفلة وصال أن قاضي التحقيق وجه لها أسئلة حول ظروف اختطافها واحتجازها ، قبل أن يأمر بإيداع المتهمين الثلاثة المركب السجني عكاشة ، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق في القضية التي عرفت مواكبة إعلامية كبيرة.

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