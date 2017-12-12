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رفاق الهايج يرسمون صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب

المصدر:  | 12 ديسمبر 2017 | مجتمع |

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أخبارنا المغربية : عادل النويتي  

 

رسمت“الجمعية المغربية لحقوق الانسان” في تقريرها السنوي الذي أصدرته يوم الأحد 10 دجنبر، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، واضعة على رأس قائمة الانتهاكات المسجلة هذه السنة، تلك المرتبطة بالحق في التجمع، والتظاهر السلمي، خصوصا بمنطقة الريف.

 

واستنكرت الجمعية في تقريرها الطريقة ، التي تم الاعتداء بها على الحق في الحياة، في قضية ضحية الحكرة ، الشهيد محسن فكري ، وأيضا عماد العتابي، الذي أصيب برصاصة في رأسه أثناء استعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي”.

 

كما دعت بإجلاء الحقيقة الكاملة في كل “هذه الجرائم ونشر نتائج البحث للعموم، ومعاقبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عنها، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات عن العقاب”.

 

وفي سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج، رصدت الجمعية الاستمرار المتزايد، للاعتقالات، والمتابعات، والاستنطاق، التي تمس نشطاء حقوق الإنسان، وحراك الريف، والمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية في العديد من المناطق بشأن عدد من القضايا الاجتماعية.

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