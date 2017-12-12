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وتتواصل الحملة الأمنية ضد مروجي المخدرات بمراكش وتتواصل الحملة الأمنية ضد مروجي المخدرات بمراكش
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وتتواصل الحملة الأمنية ضد مروجي المخدرات بمراكش

المصدر:  | 12 ديسمبر 2017 | حوادث |

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محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

 

علمت أخبارنا المغربية أن عناصر المنطقة الأمنية المدينة جليز مدعومة بوحدة التدخل والمساندة، تمكنت أول أمس الأحد من إنجاز عمليتين نوعيتين مستقلتين، تم خلالهما توقيف شخضين وحجز كميات مهمة من مخدر الشيرا ومبالغ مالية بعشرات ملايين السنتيمات.

 

العملية الأولى،  تمكنت خلالها مصالح ولاية أمن مراكش من استثمار معلومات حول شخص ينحدر من خارج مدينة مراكش، ينشط في ترويج مخدر الشيرا، لتباشر بذلك أبحاثا معمقة مكنتها من تحديد هوية الفاعل وضبطه متلبسا بحيازة صفيحتين من مخدر الشيرا معدة للبيع ، ومبلغ مالي متحصل من نشاطه غير المشروع. وبتنسيق مع النيابة العامة ، تم إجراء تفتيش قانوني بمحل إقامة الموقوف بهذه المدينة وبداخله تم العثور على مجموعة من صفائح المخدرات من نفس النوع حيث بلغ الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة  ما يقارب 4 كيلوغرامات، كما تم حجز هاتف محمول ودراجة نارية ضبطتا لدى الظنين لحظة إيقافه كان يستغلهما في تسهيل عملياته..

 

في حين تم في العملية الثانية، حجز 11 صفيحة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 54 مليون سنتيم، بالإضافة لبعض الحلي، كنتيجة لتعميق البحث مع شخص في نهاية عقده الثالث، من أصحاب السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات، ضبط متلبسا بحيازة بعض القطع من نفس المخدر معدة للبيع بحي الزاوية العباسية العتيق كما أكدت ذلك لنا مصادر من ولاية الأمن.

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