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المغرب ينفق 100 مليون دولار لبناء ملعب كرة قدم في تنزانيا

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | الأولى, عالم |

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أخبارنا المغربية ـ الرباط 

أعلن الرئيس التنزاني، بومبي جوزيف ماكوفولي، أنه سيفتتح إلى جانب الملك محمد السادس، في شهر أبريل المقبل، ملعبا رياضيا حديثا.

و حسب يومية “أخبار اليوم” ، كان الرئيس التنزاني قد التمس من الملك التكفل بمصاريف تشيده خلال الزيارة الملكية للبلد سنة 2016.

وحسب تصريحات بومبي خلال الاحتفاء بذكرى استقلال بلاده، أول أمس، فإن البناية الرياضية المرتقب افتتاحها ممولة بالكامل من طرف المغرب، مضيفا انه ستكلف ما بين 80 إلى 100 مليون دولار.

و سيكون الملعب عند الإنتهاء من بنائه الأكبر في البلاد، فيما تتوفر حاليا على الملعب الوطني الذي يسع لـ60 ألف متفرج.

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