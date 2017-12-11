المغرب أول بلد مسلم ينظم مسابقة لـ”سقاة الخمر”

أخبارنا المغربية ـ متابعة

كشفت يومية “المساء” نقلا عن صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يعد أول بلد مسلم يشهد تنظيم مسابقة “سقاة الخمر”.

وأوضحت أن الأمر يعد سابقة في البلدان الاسلامية، التي تمنع قوانينها الخمور، بعدما فاز ساقي خمر يعمل في أحد الفنادق المحلية في منافسة جمعت عدد من السقاة من فنادق مختلفة من المملكة.

و أضافت الصحيفة أن الساقي الفائز من المنتظر أن يمثل المغرب في مسابقة دولية تحتضنها اوروبا لهذه المهنة، وتجمع أمهر السقاة من العالم، مضيفة أنه لا يوجد في المغرب تدريب من هذا النوع، أي تكوين سقاة الخمر للعمل في الحانات و”بارات” الفنادق.

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