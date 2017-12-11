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بالصور:الأمطار الغزيرة تغرق الأحياء بمدينة آسفي بالصور:الأمطار الغزيرة تغرق الأحياء بمدينة آسفي
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بالصور:الأمطار الغزيرة تغرق الأحياء بمدينة آسفي

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا:محمد طه الجامعي

أغرقت الأمطار التي تهاطلت بمعظم مدن المغرب، منذ صباح اليوم الإثنين 11 دجنبر الجاري، أحياءا بمدينة آسفي وأغلقتها.

وتوقفت الحركة تماما بمجموعة من الأحياء، بما في ذلك المتاجر التي أغلقت أبوابها بالأحياء المذكورة، حيث ارتفع منسوب المياه إلى مستوى غير مسبوق بالمدينة.

هذا وعم استياء كبير لدى ساكنة الأحياء الغارقة بالمدينة، في ظل تعطل مصالحها وحرمان أبنائها (الساكنة) من الإلتحاق بالمدارس ومراكز التكوين.

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