ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأولى > الملك محمد السادس يبعث ببرقية عاجلة للعثماني، هذا ما جاء فيها
مقالاث مشابهة
العثماني يبعد بنكيران ومناصريه من الأمانة العامة للعدالة والتنمية العثماني يبعد بنكيران ومناصريه من الأمانة العامة...
انتخاب الأزمي رئيسا لـ انتخاب الأزمي رئيسا لـ"برلمان العدالة والتنمية"
الزاهيدي لـ الزاهيدي لـ " أخبارنا " : مهمة العثماني ستكون صعبة جدا و...

الملك محمد السادس يبعث ببرقية عاجلة للعثماني، هذا ما جاء فيها

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | الأولى, سياسة |

821024thumbnail-php-qfile-malik3otmani-475568744-jpg-asize-article-large-pagespeed-ce-bnNGBqhjD0821024.png

أخبارنا المغربية 

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد سعد الدين العثماني بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية من قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب. 

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة انتخابك أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، نعرب لك عن خالص تهانئنا على الثقة التي حظيت بها من قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب، والتي تجسد مدى تقدير أعضاء هيأتك الساسية، لالتزامك الحزبي، ولمسارك المهني، فضلا على ما تتحلى به من خصال إنسانية”. 

وأضاف جلالة الملك “ومما لاشك فيه، فإنه بفضل ما عهدناه فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها، وما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ومن روح المسؤولية العالية، ستسلك الطريق القويم من أجل تعزيز موقع حزبك، في إطار مشهد سياسي تعددي، ليواصل إسهامه الهادف، إلى جانب الهيئات السياسية الجادة، في تكريس مصداقية الممارسة السياسية، القائمة على جعل خدمة الصالح العام، فوق كل اعتبار”. 

وقال جلالة الملك “إذ نشيد بسلفك الأستاذ عبد الإله ابن كيران، لما أسداه لوطنه وملكه ولهيأته السياسية، من خدمات جليلة، فإننا نطلب منك إبلاغ كافة أعضاء حزب العدالة والتنمية، قيادة وقواعد، عبارات موصول تقديرنا السامي”. 

الوسوم: , , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الملك محمد السادس يبعث ببرقية عاجلة للعثماني، هذا ما جاء فيها”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب