بالصور: الرياح تقتلع الأشجار وأعمدة الانارة بتطوان والنواحي
أخبارنا المغربية ـ تطوان
عرفت مدينة تطوان، صباح الإثنين، هبوب رياحا قوية مصحوبة بتساقطات مطرية ، تسببت في اقتلاع عدد من الاشجار وأعمدة إنارة ، كما خلفت حالة من الذعر وسط الساكنة .
و كانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد أعلنت في نشرة خاصة ثانية ، أمس الأحد ، أن أمطارا قوية ستكون مصحوبة برياح تتراوح قوتها ما بين 60 و 90 كيلومترا في الساعة, مرتقبة الإثنين بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية أنه يرتقب هطول أمطار قوية تتراوح مقاييسها ما بين 35 و 60 ملم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال في أقاليم طنجة والفحص- أنجرة والمضيق- الفنيدق وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
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