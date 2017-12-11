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بالصور: الرياح تقتلع الأشجار وأعمدة الانارة بتطوان والنواحي

المصدر:  | 11 ديسمبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية ـ تطوان

عرفت مدينة تطوان، صباح الإثنين، هبوب رياحا قوية مصحوبة بتساقطات مطرية ، تسببت في اقتلاع عدد من الاشجار وأعمدة إنارة ، كما خلفت حالة من الذعر وسط الساكنة .

و كانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قد أعلنت في نشرة خاصة ثانية ، أمس الأحد ، أن أمطارا قوية ستكون مصحوبة برياح تتراوح قوتها ما بين 60 و 90 كيلومترا في الساعة, مرتقبة الإثنين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية أنه يرتقب هطول أمطار قوية تتراوح مقاييسها ما بين 35 و 60 ملم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال في أقاليم طنجة والفحص- أنجرة والمضيق- الفنيدق وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

 

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